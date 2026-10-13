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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، بخلية داعش مدينة نصر، لجلسة 29 ديسمبر لسماع الشهود. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون عام 2019، وحتى 26 أكتوبر 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى السابع، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين الأول والثامن، تهمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 8 متهمين خلية مدينة نصر إرهاب

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