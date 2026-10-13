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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خالد عبدالغفار يناقش مع مرشح رئاسة الصحة العالمية رؤى جديدة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي

وزير الصحة يستقبل المرشح عن دولة بلجيكا
وزير الصحة يستقبل المرشح عن دولة بلجيكا
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور هانز كلوج رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بأوروبا والمرشح عن دولة بلجيكا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية خلفًا للدكتور تيدروس أدهانوم لاستعراض الإنجازات والمشروعات الصحية الجارية بين الجانبين وتبادل الأفكار المستقبلية والرؤى الحديثة حول تطوير القطاع الصحي المصري والتركيز على أولويات العمل الصحي لتحقيق إنجازات جديدة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات العامة والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية وبارت دي جروف سفير دولة بلجيكا بمصر ويرون بيتورز سكرتير أول بسفارة بلجيكا بمصر.

واستهل الوزير لقائه بتوجيه الترحيب والتقدير للمرشح متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومشيدًا بالجهود والقيادة الاستثنائية التي قدمها الدكتور تيدروس أدهانوم خلال الأزمات الصحية العالمية الأخيرة.

جهود مصر في مكافحة العديد من الأمراض المعدية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزير أشار إلى ملفات العمل ذات الأولوية وعلى رأسها المرتبطة بالقضايا الصحية الإقليمية والدولية حيث استعرض مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» فضلًا عن جهود مصر في مكافحة العديد من الأمراض المعدية والإنجازات المحققة في الحصول على الإشهاد الدولي بالخلو من العديد من الأمراض.

ومن جانبه أشاد المرشح لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية بجهود الدولة المصرية وتاريخها الثري في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي متطلعًا للتعاون في تنفيذ رؤية مستقبلية مختلفة ومقترحات جديدة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز كفاءة وقدرة واستعدادية النظم الصحية.

وزير الصحة بلجيكا مدير عام منظمة الصحة العالمية مساعد وزير الصحة

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