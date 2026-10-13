وزير الصحة يبحث توطين صناعة الأجهزة الطبية وتطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً ، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر وتطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية بما يسهم في تحديث المنظومة وتحسين جودة الخدمات، وذلك على هامش القمة العالمية للصحة في برلين.

وأكد الوزير أهمية التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لنقل التكنولوجيا وزيادة التصنيع المحلي وتطوير البنية التحتية تماشياً مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول مقترح توطين تصنيع أجهزة طبية داخل مصر عبر نقل المعرفة وتنمية القدرات الفنية وزيادة الإنتاج المحلي، واستغلال موقع مصر مركزاً إقليمياً لتصدير تكنولوجيا الرعاية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

تطوير مراكز متخصصة لعلاج السكتة الدماغية

وناقش الجانبان تطوير مراكز متخصصة لعلاج السكتة الدماغية وتحسين التشخيص المبكر وإنشاء مراكز تميز، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحلول الصحة الرقمية والرعاية عن بُعد والمراقبة المنزلية لتعزيز استمرارية الرعاية.

واستعرضا المشروعات المشتركة التي شملت تشغيل 9 أجهزة قسطرة قلب وتطوير رنين مغناطيسي 3 تسلا بمعهد ناصر وتوريد أجهزة تصوير جراحي، إلى جانب مشروعات جارية تشمل أجهزة أشعة مقطعية وقسطرة قلب وتصوير جراحي وإيكو محمول ورنين مغناطيسي بالمنيا.

وتطرق اللقاء إلى التعاون في البحث والابتكار مع المستشفيات والجامعات في مجالات القلب والتصوير الطبي والذكاء الاصطناعي بما يدعم الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.