الصحة: مذكرة تفاهم لتحسين جودة خدمات التشخيص والعلاج لمرض اعتلال الشبكية

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية للمقر الرئيسي لإحدي الشركات العالمية علي هامش قمة برلين، لبحث فرص توسيع التعاون في مجالات الابتكار في الرعاية الصحية، وتسهيل النفاذ إلى الدواء، والتوطين المحلي للصناعة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يدعم الأولويات الوطنية لمنظومة الصحة في مصر، وذلك على هامش قمة الصحة العالمية 2026 في برلين.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تضمنت تفقد المقر الرئيسي للشركة في برلين والاطلاع على عمليات تصنيع الأدوية والقدرات الإنتاجية، والتعرف على أحدث التقنيات والإمكانات المتاحة في مجال الصناعات الدوائية.

استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي

وشهدت الزيارة بحث التعاون في الابتكار وبناء القدرات وتعزيز كفاءة النظم الصحية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن الأولويات الصحية المشتركة واستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي المستقبلي بما يدعم تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بهدف تحسين جودة خدمات التشخيص والعلاج لمرض اعتلال الشبكية من خلال تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ويدعم بناء منظومة رعاية أكثر كفاءة واستدامة.