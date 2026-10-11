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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. وزير الصحة يعتمد تكليف خريجي دفعة 2024 كليات التمريض |نص القرار

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان القرار رقم ( ٢٦٠ ) لسنة ٢٠٢٦، الخاص بتكليف خريجي دفعة 2024 كليات التمريض

نص القرار 

 بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .
. وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية.

وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ٧٤ بشأن التكليف.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ٢٠١٤ بإستاد الفئات الخاضعة لإحكام قانون التكليف إلى لجنة التكليف.
وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ٨٠ بشأن التجليد.
وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ٩٢ بشأن ضم العلاوات الاضافية للأجور للعاملين المدنيين بالدولة .
وعلى الموازنة العامة للعام المالي الحالي .
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۹/٣٠ بشان القواعد المتبعة في تكليف افراد هيئات التمريض .
وعلى كتاب الادارة العامة لتمريض الوارد لنا بتاريخ ۱۰/۱ / ۲۰۲۰/ والمرفق به موافقتنا بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۸ على اعتماد نتيجة تكليف خريجي كليات التمريض دفعة ٢٠١٤ وذلك شرحا على مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع تنمية المهن الطبية والمعروضة علينا في هذا الشان .

 وعلى الكشوف الواردة من الحاسب الآلى والواردة للإدارة طرقنا بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٦ من قبل الإدارة العامة للتمريض والمتضمنة توزيع خريجي كليات التمريض دفعة ٢٠٢٤ للعمل بالجهات الموضحة قرين اسم كل منهم وقد تمت مراجعة تلك الكشوف من قبل الإدارة العامة للتمريض وعلي مسئوليتها.

القرارت الخاصة بتكليف خريجي دفعة 2024 كليات التمريض

مادة (1) تكليف السادة خريجي كليات التمريض دفعة ٢٠٢٤ بالكشوف المرفقة وعددهم (۱۹۱۹۷) اولهم ايه مسعد مصطفي سكيكر واخرهم / يونس السيد عبد الهادي عبد الفتاح المرساوى بوظيفة اخصائي تمريض بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية الوظائف التمريض العالي للعمل بالجهات الموضحة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ صدور القرار وبماهية شهرية تقدر قيمتها ببداية مربوط الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ تسلم كل منهم العمل .

مادة (٢) يكون التكليف لمدة عامين اعتبارا من تاريخ صدور القرار .

مادة (۳) مراعاة قيام الجهات المكلفين للعمل بها بتطبيق احكام القانون رقم ٢٩ السنة ٩٢ على حالتهم .

مادة (٤) بالنسبة للمكلفين على جهات خارج الوزارة تصرف مرتباتهم حسب القواعد واللوائح المعمول بها في تلك الجهات.

مادة (5) على الجهات المكلفين عليها مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تمويل درجات مالية لمن تسلموا العمل وانشاء الدرجات المالية لهم خلال ٩٠ يوم من تاريخ استلام العمل.

مادة (6) تصرف مرتباتهم طبقا للمادة ٢٢ج من تأشيرات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

مادة (۷) اخصائيين التمريض الذين يتمون السنة التدريبية (الامتياز) بعد تاريخ صدور القرار يرجع بشأن تكليفهم للإدارة العامة للتمريض بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت في استصدار قرار تكليف جديد ويلغى ما جاء بهذا القرار بشأن تكليفهم.

مادة (۸) مراعاة عدم تسليمهم العمل دون تقديم مسوغات التعيين وتقديم ما يفيد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وخاصة ما يفيد انهاء السنة التدريبية ( الامتياز) قبل تاريخ صدور القرار.

مادة (9) على الجهات المكلفين عليها مراعاة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۹/۳۰ بشان قواعد تكليف افراد هيئة التمريض .

مادة (١٠) على الجهات المكلفين عليها استدعائهم لتسلمهم العمل على محل اقامتهم المدون امام اسم كل منهم وذلك لتسلم العمل طبقا للإجراءات المنصوص عليها باحكام قانون التكليف ٢٩ لسنة ١٩٧٤ أو الرجوع الى الادارة العامة للتمريض المعرفة العنوان في حالة عدم ايضاحه

مادة (11) على الجهات المكلفين عليها عدم تسلم الخريجين العمل الا بعد تقديم موقفهم من التكليف القديم في حالة حصولهم على معهد فني تمريض ( صحي - جامعة ) وذلك بناء على كتاب الادارة العامة للرعاية الاساسية رقم ١٦٣ بتاريخ ٢٠١٨/٦/١ .

مادة (۱۲) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير الصحة والسكان تكليف خريجي دفعة 2024 كليات التمريض تكليف التمريض دفعة 2024

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