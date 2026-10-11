إجراء أول قسطرة مخية لإنقاذ مريضة تعاني من نزيف تحت العنكبوتية بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بوحدة القسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام نجح في إجراء أول قسطرة مخية على مستوى محافظة الشرقية، لإنقاذ مريضة في العقد السابع من العمر تعاني من نزيف تحت العنكبوتية، وذلك بقيادة الدكتور أيمن السوداني أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب واستشاري القسطرة المخية بجامعة عين شمس، وبمشاركة الدكتور عبدالرحمن نصار أخصائي طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتور محمد شحاتة أحمد أخصائي طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن إجراء أول قسطرة مخية بمستشفيات صحة الشرقية يمثل خطوة هامة جداً في تطوير خدمات طب المخ والأعصاب والتدخلات المخية الدقيقة، ويدل على حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية على دعم التخصصات الطبية المتقدمة، وتعزيز قدرات المستشفيات على التعامل مع الحالات الحرجة بصورة عاجلة، مشيداً بجهود الفريق الطبي بوحدة القسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام، وبكفاءة الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمة، وتكامل الجهود بين الفرق الطبية المتخصصة، بما يعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة، ويواكب جهود التطوير المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، وتحسين فرص حصول المرضى على الرعاية الطبية المتخصصة في التوقيت المناسب.

وأوضح أن المريضة دخلت قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، وهي تعاني من صداع شديد، وبإجراء الأشعة المقطعية على المخ تبين وجود نزيف تحت العنكبوتية، وعلى الفور تم استكمال الفحوصات بإجراء أشعة مقطعية بالصبغة على شرايين المخ، وتجهيز المريضة لإجراء قسطرة مخية عاجلة لتقييم شرايين المخ، وقد تم تنفيذ الإجراء بنجاح، مع حجز المريضة بالرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتها الصحية، حتى استقرت حالتها وتماثلها للشفاء تماماً وخروجها من المستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد عاطف مدير مستشفى الزقازيق العام، وللأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة بوحدة القسطرة المخية، وجميع المشاركين في هذا الإنجاز بالمديربة والمستشفى، تقديراً لجهودهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريضة، ودعم تطوير الخدمات التخصصية المقدمة للمواطنين.