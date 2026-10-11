بشرى سارة لأهالي الشرقية..اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 13 عزبة بـ فاقوس

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ ١٣ عزبة بمركز فاقوس وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وطبقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، بما يتيح لأهالي هذه العزب البدء في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.

أوضح محافظ الشرقية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تحديث التوسعات العمرانية واستيعاب النمو العمراني، وتحديد مواقع الخدمات العامة، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية، بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للسكان، ويساعد على تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني بمختلف الاتجاهات.

ثمّن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، لاستكمال إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وذلك عقب موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار المحافظ إلى أنه جاء توزيع العزب الـ ١٣ التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية خلال عامي ٢٠٢٥/٢٠٢٦بقري (كفر الأشقم – عدد(٢) الطويلة – الجعافرة – الخطارة – عدد(٣) بني صريد – منشأه بنهان – سوادة – عدد(٣) قنتير) كما جاري إستكمال إعتماد باقي العزب التابعة للمحافظة تباعاً عقب الموافقة عليه من قبل اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

يمكن لأهالي العزب التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية الاطلاع على التفاصيل والأسماء للتعرف على نطاق الحيز العمراني المعتمد واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.