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زيزو وبن شرقي وبنجديدة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو وبن شرقي وبنجديدة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»،عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الزمالك، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
- خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد.
- خط الوسط: مروان عطية، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور.
- خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سفيان بنجديدة، أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

الإعلامي هاني حتحوت مودرن سبورتس الأهلي الزمالك استاد القاهرة الدولي

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