قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
الأرجنتين تصعد ضد بريطانيا.. تحرك عاجل لوقف التنقيب عن النفط قرب جزر فوكلاند
مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والصناعات الخضراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع مرشحة قطر لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اليوم الثلاثاء الدكتورة حنان الكواري مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة بدولة قطر والمرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين بحضور الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية ومن الجانب القطري سفير قطر لدى مصر الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني والدكتورة مريم الشيبي الوزير المفوض بسفارة قطر والسيد محمد علي الدرهم سكرتير ثان بالسفارة والسيدة هدى الكثيري عضو مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الصحة العامة.


وأكد الدكتور خالد عبدالغفار عمق العلاقات التاريخية والسياسية التي تجمع مصر وقطر مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا مستمرًا في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين بما يعكس حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما القطاع الصحي وثمن الجهود التي بذلتها الدكتورة حنان الكواري على مدار مسيرتها المهنية في دعم وتطوير القطاع الصحي مشيدًا بما حققته دولة قطر من أداء متميز في المجال الصحي خاصة خلال التحديات الأخيرة التي شهدها العالم ومؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات القطرية وتعزيز تبادل التجارب الناجحة بما يدعم تطوير النظم الصحية في البلدين.

امتلاك مصر الخبرات والإمكانات


وأشار الوزير إلى الدور الإقليمي والريادي الذي تضطلع به مصر في مجال الصحة وحضورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي لا سيما داخل منظمة الصحة العالمية مؤكدًا امتلاك مصر الخبرات والإمكانات التي تدعم جهود تعزيز العمل الصحي الدولي وحرصها على دعم تمثيل المنطقة العربية في المناصب القيادية بالمنظمات الدولية ومن جانبها استعرضت الدكتورة حنان الكواري رؤيتها لتطوير عمل منظمة الصحة العالمية وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظمة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الصحية العالمية ودعم التعاون الدولي وتطوير النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وزير الصحة والسكان مجلس الوزراء قطر الصحة العالمية وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد