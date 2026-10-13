وزير الصحة يبحث مع مرشحة قطر لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اليوم الثلاثاء الدكتورة حنان الكواري مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة بدولة قطر والمرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين بحضور الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية ومن الجانب القطري سفير قطر لدى مصر الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني والدكتورة مريم الشيبي الوزير المفوض بسفارة قطر والسيد محمد علي الدرهم سكرتير ثان بالسفارة والسيدة هدى الكثيري عضو مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الصحة العامة.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار عمق العلاقات التاريخية والسياسية التي تجمع مصر وقطر مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا مستمرًا في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين بما يعكس حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما القطاع الصحي وثمن الجهود التي بذلتها الدكتورة حنان الكواري على مدار مسيرتها المهنية في دعم وتطوير القطاع الصحي مشيدًا بما حققته دولة قطر من أداء متميز في المجال الصحي خاصة خلال التحديات الأخيرة التي شهدها العالم ومؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات القطرية وتعزيز تبادل التجارب الناجحة بما يدعم تطوير النظم الصحية في البلدين.

امتلاك مصر الخبرات والإمكانات



وأشار الوزير إلى الدور الإقليمي والريادي الذي تضطلع به مصر في مجال الصحة وحضورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي لا سيما داخل منظمة الصحة العالمية مؤكدًا امتلاك مصر الخبرات والإمكانات التي تدعم جهود تعزيز العمل الصحي الدولي وحرصها على دعم تمثيل المنطقة العربية في المناصب القيادية بالمنظمات الدولية ومن جانبها استعرضت الدكتورة حنان الكواري رؤيتها لتطوير عمل منظمة الصحة العالمية وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظمة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الصحية العالمية ودعم التعاون الدولي وتطوير النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.