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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة والسكان يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون الصحي

وزير الصحة والسكان يلتقي نظيره الإندونيسي
وزير الصحة والسكان يلتقي نظيره الإندونيسي
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور بودي صادقين، وزير الصحة الإندونيسي، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وتبادل الخبرات في تطوير المنظومات الصحية، والاستفادة من التجربة الإندونيسية في تمويل المشروعات الصحية وتحديث التجهيزات الطبية، بما يسهم في تسريع تنفيذ الخطط التطويرية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية والاستفادة من التجربة الإندونيسية في تطبيق آليات الشراء المجمع للأجهزة الطبية بما يدعم ترشيد الإنفاق الصحي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتوسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص والعلاج.

كما استعرض الوزير الإندونيسي تجربة بلاده في حشد التمويلات والمنح والقروض الميسرة لدعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتسريع تنفيذ المستهدفات من خلال توفير التمويل اللازم على نحو يختصر الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير آليات التمويل الصحي، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد بما يدعم استدامة النظم الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

تبادل الخبرات في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية 

وقال المتحدث الرسمي إن المناقشات شملت فرص تبادل الخبرات في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية بالتوازي مع التوسع في توفير التجهيزات والتكنولوجيات الطبية الحديثة بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويدعم استدامة تشغيلها كما استعرض الجانب الإندونيسي التحديات المرتبطة بتوفير الكوادر المتخصصة القادرة على تشغيل الأجهزة الطبية المتقدمة وأهمية الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع المؤسسات الطبية المتخصصة وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال علاج الأورام، حيث أبدى الجانب الإندونيسي اهتمامه بالاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات علاج الأورام وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يسهم في دعم كفاءة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام.

وأضاف عبد الغفار أن الجانبين بحثا فرص توسيع التعاون في دعم النظم الصحية بالدول الأفريقية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من آليات التمويل الدولية بما يسهم في تسريع تنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرات الدول على توفير الخدمات الطبية الأساسية والمتخصصة وفي هذا الإطار أبدى الجانب الإندونيسي استعداده لمشاركة خبراته في مجال تمويل المشروعات الصحية وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لدعم خطط التطوير الصحي في مصر والدول الأفريقية.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال السيادة الصحية من خلال دعم البحث العلمي والتطوير وتعزيز القدرات الوطنية في تصنيع المنتجات الطبية وتحسين فرص الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية والتكنولوجيات الصحية، لا سيما خلال الطوارئ الصحية والجوائح.

وأكدت المناقشات أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي الصحة في البلدين والبناء على مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يدعم تطوير المنظومتين الصحيتين ويعزز كفاءة الخدمات الطبية ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

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