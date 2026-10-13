«الصحة»: تدريب 872 طبيباً ومديراً لوحدات الرعاية الأساسية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ختام المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتأهيل 872 طبيباً بشرياً من المكلفين حديثاً ومديري وحدات الرعاية الأساسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والذي استمر أربعة أسابيع متواصلة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب للارتقاء بكفاءة الكوادر الطبية الشابة وتطوير المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج حقق نتائج متميزة بنسب اجتياز مرتفعة بلغت 77% لمديري وحدات الرعاية الأساسية و90% للأطباء المكلفين حديثاً، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن رؤية الوزارة للاستثمار في العنصر البشري وصقل مهارات الفريق الطبي بمختلف المحافظات. وشملت محاور التدريب المهارات الشخصية وإدارة الأزمات والتواصل الفعال عبر أحدث نماذج المحاكاة والأنشطة التدريبية التي تحاكي بيئة العمل الصحي الفعلي.

وحدات الرعاية الأساسية تمثل حجر الزاوية

من جانبها، أكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن وحدات الرعاية الأساسية تمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتأسيس الأطباء حديثي التكليف وإعدادهم قيادياً وفنياً قبل انخراطهم في الميدان بما يضمن رفع جودة الرعاية المقدمة.

وشددت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب، على ضرورة التزام الأطباء المكلفين حديثاً باستكمال المرحلة الثانية عبر منصة التعلم الإلكتروني لوزارة الصحة كشرط أساسي للحصول على الاعتماد الرسمي، داعية من أتموا التدريب الحضوري إلى فحص بريدهم الإلكتروني فوراً لمتابعة الروابط المرسلة.

ودعت الدكتورة نشوى محمود، المشرف على البرنامج ومدير وحدة البرامج الدولية، الكوادر الطبية بمختلف المحافظات إلى الاستفادة المستمرة من الفرص التدريبية والدورات التخصصية القادمة عبر الصفحات الرسمية لوزارة الصحة وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني ومركز تدريب سنديون، بما يدعم بناء كوادر قادرة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.