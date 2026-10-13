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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية تستهدف زيادة عيادات الدعم النفسي إلى 22 عيادة

ندوات صحة نفسية
ندوات صحة نفسية
أحمد بسيوني

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استهداف التوسع في عيادات الدعم والإرشاد النفسي بوحدات الرعاية الصحية الأولية، بزيادة عددها من 17 إلى 22 عيادة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاستعداد لافتتاح عيادات متخصصة لرعاية كبار السن بمستشفى رأس التين النموذجي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية واليوم العالمي لصحة المسنين، بحضور الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، والدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني حمدي، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

تعزيز التعاون بين المعهد ومديرية الشؤون الصحية

وأكدت الدكتورة هبة القاضي أهمية تعزيز التعاون بين المعهد ومديرية الشؤون الصحية، وتكامل الجهود في مجالي الصحة النفسية ورعاية كبار السن، مع إيلاء اهتمام خاص بالصحة النفسية للمسنين.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية جهود وزارة الصحة والسكان في دعم الصحة النفسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، وعيادات الدعم والإرشاد النفسي، إلى جانب الخدمات الموجهة للشباب والمراهقين.

وأشار إلى تدريب الأطباء العاملين بعيادات الدعم النفسي على برنامج «رأب الفجوة في الصحة النفسية» التابع لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز قدراتهم على تقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي للمواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.

كما أوضح الاستعداد لافتتاح عيادات متخصصة للمسنين بمستشفى رأس التين النموذجي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، وتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية.

وشدد بلبل على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين مديرية الشؤون الصحية والمعهد العالي للصحة العامة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من المحاضرات التوعوية، تناولت دور التوعية في تعزيز الصحة النفسية، وسبل دعم الصحة النفسية للشباب والمراهقين، فضلًا عن استعراض دور عيادات الدعم والإرشاد النفسي بوحدات الرعاية الأولية في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات النفسية وتعزيز الوعي بأهميتها.

الإسكندرية صحة نفسية عيادات متخصصة كبار السن المجتمع المدني

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