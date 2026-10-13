اليمن.. ألوية العمالقة تعزز انتشارها في لحج ومواجهات عنيفة على جبهات المضاربة

شهدت جبهات القتال في مديرية المضاربة شمال غربي محافظة لحج، غربي اليمن، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين من الفصائل اليمنية، وسط تحركات عسكرية ومحاولات للتقدم نحو مواقع استراتيجية في المنطقة.

ونقلت مصادر ميدانية أن المواجهات تركزت في جبهات الأغبرة والمنصورة والمحاولة، الواقعة على بُعد نحو 48 كيلومترًا شرق باب المندب، عقب هجوم شنته الفصائل اليمنية على قوات ألوية العمالقة المتمركزة في المنطقة منذ يوم الأحد.

وأوضحت المصادر أن المواجهات تزامنت مع تعزيزات عسكرية واستخدام مكثف للمدفعية والطائرات المسيّرة، في محاولة لاختراق الجبهات والوصول إلى جبل حواب الاستراتيجي.

وفي المقابل، أعلنت ألوية العمالقة تعزيز مواقعها في جبهة مديرية المضاربة بمحافظة لحج، المحاذية لمديرية الوازعية بمحافظة تعز، بهدف التصدي للهجمات ومنع أي تقدم باتجاه مناطق الصبيحة.

وأشادت ألوية العمالقة، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، بمقاتلة أبناء قبائل الصبيحة دفاعًا عن أراضيهم، مؤكدة وحدة المصير في المعركة التي وصفتها بالوجودية، كما ثمنت الدعم الجوي الذي يقدمه التحالف.

ونشرت الألوية مشاهد لعشرات الأسرى من الفصائل اليمنية، قالت إنهم يتلقون الرعاية الصحية داخل أحد المستشفيات، في أعقاب التطورات العسكرية التي تشهدها جبهات القتال بمحافظة لحج.