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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصالات مستمرة مع واشنطن.. الكرملين يكشف تطورات وقف ضرب منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الكرملين، استمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن وقف محتمل للهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا، في خطوة تأتي وسط تحركات أمريكية لخفض التصعيد بين موسكو وكييف، ومخاوف من استمرار استهداف البنية التحتية الحيوية لدى الجانبين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتصالات بشأن وقف ضربات الطاقة لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن القضية نوقشت خلال المؤتمر الصحفي السابق، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائج المباحثات أو موعد التوصل إلى اتفاق.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأحد، عبر منصته «تروث سوشيال»، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف فوري للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة لدى الطرفين.

زيلينسكي يربط وقف الضربات بالتزام روسي مماثل

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لموقع «أكسيوس» الأحد، إن كييف مستعدة لوقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، إذا توقفت موسكو عن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية.

وشدد زيلينسكي على أن خفض التصعيد يجب أن يكون متبادلًا ومدعومًا بضمانات، في وقت لا تزال فيه الاتصالات السياسية مستمرة بشأن إمكانية تثبيت التهدئة.

كان بيسكوف قد أكد، أمس أن الكرملين لا يملك تعليقًا فوريًا على المقترح، قبل أن يجدد الثلاثاء تأكيد استمرار التواصل مع الجانب الأمريكي.

الكرملين يدافع عن اتفاق الديزل مع واشنطن

وفي سياق متصل، نفى بيسكوف وجود علاقة بين موقف موسكو من الحرب في أوكرانيا والاتفاق الذي كشف عنه ترامب الجمعة، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالديزل الروسي.

ووصف المتحدث باسم الكرملين الاتفاق بأنه تعاون يحقق مصالح متبادلة، مؤكدًا أنه يخدم الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية وروسيا، كما قال إن موسكو ستواصل تقديم منتجاتها التنافسية إلى الأسواق الدولية.

وأشار بيسكوف إلى احتمال سعي دول أوروبية لعرقلة الاتفاق، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه التحركات.

موسكو تعلق على تقارير الاستخبارات وخطة السلام

على صعيد آخر، قال بيسكوف إن الكرملين ليس على علم بالتقارير التي تحدثت عن احتمال توقف الولايات المتحدة عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وكذلك مقترح السلام الأمريكي الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

واعتبر أنه من السابق لأوانه مناقشة آلية لتعويض مستخدمي شركة «ياندكس» عن الخسائر المالية التي تكبدوها نتيجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة على مراكز بيانات الشركة.

الكرملين روسيا والولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي موسكو وكييف

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