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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والصناعات الخضراء

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

 التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم / الثلاثاء / مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الهام الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ أولويات التنمية المستدامة، مؤكداً ضرورة مواصلة تعزيز التعاون مع البرنامج في مجال تمويل التنمية وتعبئة الموارد، بما في ذلك تطوير آليات وأدوات تمويل مبتكرة تسهم في سد الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم تنفيذ خطة التنمية المصرية 2030.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البرنامج والحكومة والقطاع الخاص في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والإسكان، والصناعات الخضراء، والتنوع البيولوجي، بما يدعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودول العالم الجنوبي والدول الأفريقية، بما يدعم نقل الخبرات والتجارب التنموية المصرية، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات في مختلف القطاعات، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتوسيع الشراكات التنموية بين الدول.
كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وتكثيف الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته، مع التأكيد على أهمية حماية المدنيين والمضي قدما في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

 

وزير الخارجية الأمم المتحدة ألكسندر

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