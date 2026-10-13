تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية القطرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تسلم الرسالة خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، السفير وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، في العاصمة الدوحة.

وتأتي الرسالة في إطار التواصل الدبلوماسي بين القاهرة والدوحة، والجهود الرامية إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والقطري.

ويعكس التواصل الرسمي بين قيادتي البلدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الرسائل بشأن العلاقات الثنائية، في ظل الروابط العربية والمصالح المشتركة التي تجمع مصر وقطر.

ولم يتضمن الإعلان الرسمي تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرسالة أو الملفات المحددة التي تناولتها، كما لم يشر إلى ترتيبات أو اجتماعات أخرى مرتبطة بها.