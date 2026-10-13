قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة: لا يوجد ما يسمى «ختان طبي» ونسعى لتغليظ عقوبة الجريمة
ماتغيرش.. سعر الذهب في السعودية الآن
6 ناجين حتى الآن.. الحماية المدنية تواصل جهودها في عقار حدائق القبة
فضيحة الـ100 ألف دولار تهز البيت الأبيض.. ترامب يطلب استقالة سفيرته في اليونان
أردوعان يؤكد لولى العهد السعودي دعم تركيا الكامل للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها
وزير الزراعة يلتقي أعضاء «النواب والشيوخ» لبحث مشاكل المزارعين وملفات الأسمدة وكارت الفلاح
الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات
ذا تايمز تفتح النار على إنفانتينو.. اتهامات بالتهرب الضريبي وتحويلات مالية غامضة
الأرصاد: تأثر البلاد بمنخفض جوي بدءا من الغد.. مع فرص سقوط أمطار
أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على استقبال 100% من أسطول الحاويات العالمي
رحم الله من خرج يطلب رزقه.. مشاري راشد ينعى المصريين ضحيتي إطلاق النار في الخرطوم
المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة الـ100 ألف دولار تهز البيت الأبيض.. ترامب يطلب استقالة سفيرته في اليونان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

طلب البيت الأبيض من كيمبرلي غيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان والخطيبة السابقة لدونالد ترامب الابن، تقديم استقالتها، على خلفية جدل أثارته مراسلات مالية مزعومة مع أحد المتبرعين لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تحركات للتحقيق في القضية داخل الكونجرس.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيتي زاكاريا، الثلاثاء، أن الإدارة طلبت من غيلفويل التنحي عن منصبها، مشيرة إلى أنها كانت عضوًا قيّمًا في الفريق، ومتمنية لها التوفيق في المستقبل. وجاء القرار بعد تصريحات لترامب، الاثنين، قال فيها إن إدارته تدرس إقالة السفيرة، مضيفًا: «نحن لسنا راضين».

وتعود الأزمة إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، تحدث عن مراسلات مؤرخة في 3 يوليو 2025، طلبت خلالها غيلفويل، بحسب التقرير، من رجل الأعمال والمحامي السابق إريك ديترز دفع 100 ألف دولار لتغطية فاتورة بطاقة ائتمان، مع توجيهات بتحويل الأموال مباشرة إلى حساب البطاقة.

وقال ديترز إنه رفض الطلب، معتبرًا أنه محاولة لمقايضة المال بإمكانية الوصول إلى مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، كما ادعى أنه دفع لغيلفويل نحو 300 ألف دولار على مدار سنوات مقابل مشاركات وظهورات وإلقاء خطابات، دون الحصول على المساعدات التي كان يتوقعها.

في المقابل، شكك محامي غيلفويل في مصداقية المراسلات، مشيرًا إلى احتمال ارتباط المبالغ بتكاليف السفر والمشاركات السابقة لتعيينها سفيرة، فيما لم تُحسم الاتهامات بصورة نهائية.

وامتدت القضية إلى الكونجرس، حيث طالب النائب الديمقراطي روبرت جارسيا السفيرة بالحفاظ على السجلات المالية والمراسلات وسجلات المكالمات ذات الصلة، وتقديم مستندات بحلول 22 أكتوبر، بينما دعت السيناتور جين شاهين إلى فحص اجتماعات رسمية شاركت فيها غيلفويل مع قادة أجانب، والتحقق من أي هدايا أو امتيازات محتملة تلقتها من جهات خاصة.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن مزاعم إضافية تتعلق بالهدايا واستخدام الطائرات الخاصة والنفقات داخل مقر السفارة، دون تأكيد رسمي شامل لهذه الادعاءات.

وتضع مطالبة البيت الأبيض غيلفويل بالاستقالة مستقبلها الدبلوماسي في قلب أزمة سياسية ورقابية، فيما تبقى الاتهامات محل جدل في انتظار ما تكشفه التحقيقات والمراجعات الرسمية.

البيت الأبيض كيمبرلي غيلفويل سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان دونالد ترامب الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

ترشيحاتنا

المطربة بوسي

بعد التصالح.. براءة المطربة بوسي وانقضاء الدعوى في قضية شيكات بدون رصيد

التيك توك

تجديد حبس صانعة محتوى بالتجمع بتهمة نشر فيديوهات رقص

صور الحادث

3 أشقاء.. وفاة حالتين جديدتين ضحايا حادث دهس الأطفال أمام مدرسة ابتدائية بمطروح

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد