اليونان: إصابة عاملين إثنين بجروح خطيرة جراء انفجار بمصفاة نفط قرب أثينا

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أعلنت السلطات اليونانية عن إصابة عاملين إثنين بجروح خطيرة جراء انفجار وقع اليوم الجمعة في مصفاة نفط رئيسية تقع خارج العاصمة أثينا.

ونُقل العاملان إلى المستشفى عقب الانفجار الذي وقع في مصفاة "موتور أويل" (Motor Oil) في منطقة "أجيوي ثيودوروي"، على بعد حوالي 60 كيلومتراً "40 ميلاً" غرب أثينا.

ولم تتضح على الفور طبيعة الأضرار أو سبب الانفجار.

من جهتها، ذكرت شركة "موتور أويل" أن العاملين أُصيبا أثناء إجراء أعمال صيانة واسعة النطاق في الموقع، وأنهما نُقلا إلى المستشفى في مدينة كورنث القريبة، الواقعة جنوب اليونان.