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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية تضرب مناطق واسعة من اليونان

أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية تضرب مناطق واسعة من اليونان
أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية تضرب مناطق واسعة من اليونان
أ ش أ

تشهد اليونان، اليوم /الأحد/، موجة من الأمطار الغزيرة تبدأ من المناطق الغربية وتمتد تدريجيًا إلى وسط البلاد وشمالها، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية، مع احتمالات لتساقط حبات البَرَد في بعض المناطق.

وذكرت تقارير الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستؤثر في البداية على جزر البحر الأيوني والمناطق الغربية من البر الرئيسي، قبل أن تمتد شرقًا عبر البر الرئيسي لتشمل جزيرتي إيفيا وسبوراديس في بحر إيجة، على أن تصل الأحوال الجوية الممطرة إلى منطقة تراقيا شرقي البلاد خلال ساعات المساء.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق غرب اليونان وشمالها، مع احتمال سقوط البَرَد، فيما قد تشهد منطقة أثينا الكبرى أمطارًا خلال فترة ما بعد الظهر، وتتراوح درجات الحرارة فيها بين 19 و24 درجة مئوية.

وفي مدينة سالونيك، يُحتمل هطول أمطار غزيرة خلال فترة ما بعد الظهر، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة مئوية.. وتتراوح درجات الحرارة بين 8 و16 درجة مئوية في إقليم مقدونيا الغربية، بينما تسجل جزيرة كريت والجزر الأخرى في بحر إيجة درجات حرارة تتراوح بين 15 و27 درجة مئوية.

موجة من الأمطار الغزيرة انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية تساقط حبات البَرَد في بعض المناطق تقارير الأرصاد الجوية

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