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وزير الزراعة يلتقي أعضاء «النواب والشيوخ» لبحث مشاكل المزارعين وملفات الأسمدة وكارت الفلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يلتقي أعضاء «النواب والشيوخ» لبحث مشاكل المزارعين وملفات الأسمدة وكارت الفلاح

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءه الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار التواصل الدائم والمستمر مع السلطة التشريعية للتنسيق والعمل المشترك على حل مشكلات المواطنين والمزارعين.

أبواب الوزارة مفتوحة دائماً أمام نواب الشعب

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً أمام نواب الشعب لاستعراض الطلبات والخدمات الجماهيرية الخاصة، مشدداً على أن سرعة الاستجابة لطلبات النواب تعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المزارعين الذين يمثلون العمود الفقري لعملية التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.


وتناول اللقاء بحث واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية، في مقدمتها عمليات صرف وتوزيع الأسمدة، والاستعداد الموسم الجديد، وكارت الفلاح الذكي، فضلا عن مشروعات النفع العام والإنتاج الحيواني، إضافة الى دعم خدمات الإرشاد الزراعي والقوافل البيطرية بالمحافظات.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية بالنزول إلى أرض الواقع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، موجهاً المسئولين بالقطاعات الخدمية والهيئات التابعة للوزارة بسرعة فحص كافة الطلبات المقدمة من النواب واتخاذ الإجراءات التنفيذية الحاسمة حيالها.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدور هذه اللقاءات الدورية في تذليل العقبات أمام الخدمات الزراعية بقرى ومراكز الجمهورية، مثمنين الحرص الدائم لوزير الزراعة وقيادات الوزارة على التعاون الفعال ومتابعة الملفات ذات الصلة اليومية بالمواطنين.

وزير الزراعة العاصمة الجديدة مشكلات المواطنين والمزارعين الطلبات والخدمات الجماهيرية التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي

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