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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زراعة الشيوخ تطالب بتمثيل واضح للفلاحين بمنتدى مصر

محمد جامع أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ
محمد جامع أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ
أميرة خلف

طالب محمد جامع أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بضرورة وضع محاور واضحة ومحددة حول  استراتيجية وطنية لدعم الزراعة و تعظيم الصادرات المصرية الزراعية  خلال جلسات منتدى مصر 2026 .

وقال "جامع" خلال تصريحات صحفية إن منتدى مصر 2026، سيكون منصة هامة يجتمع خلاله رجال الاقتصاد والمصنعين والمستثمرين ولا يجب تجاهل تواجد ممثلين للفلاحين ومصدري المنتجات الزراعية  لمناقشة أبرز معوقات دعم الزراعة والصادرات  الزراعية ووضع حلول واضحة لمشكلات الزراعة في مصر .


وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ  أنه من بين النقاط التي ينبغي وضعها في الحسبان أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمزراعين والمستثمرين في مجالات الزراعة المختلفة لدعم تنافسية المنتجات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة في الدول الخارجية للمنتج الزراعي المصري.

وأشار "جامع" إلى أهمية تقييم أثر السياسات والمشروعات الزراعية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وخلق بيئة انتاجية جاذبة لمختلف الاستثمارات في الزراعة سواء المحلية أو الأجنبية والعمل على دعم وتشجيع الصناعات الزراعية والصادرات من خلال العمل على دعم المزارع وخاصة توفير الأسمدة بأسعار مخفضة له ورعاية المحاصيل الزراعية من خلال تبني الحكومة  لمجموعة من الممارسات الأساسية التي تضمن نمو النبات بشكل سليم ورفع الإنتاجية والجودة لمختلف المحاصيل.

 و شدد أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ  على أهمية التوسع في البرامج المتاحة والتي يتم تقديمها للمزارع سواء من خلال التمويل المدعوم أو بدون فوائد، مع دعم الصناعات الزراعية والعمل على تشجيع المستثمرين في هذا المجال .

الاستراتيجية الوطنية لدعم الزراعة

وأكد  "جامع" أن أحد أهم مميزات الاستراتيجية الوطنية لدعم الزراعة والتي يجب أن تتبناها الدولة هي وضع مستهدفات مستقبلية واضحة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة في جميع مجالات الزراعة وتوفير مشتقات الزراعة ومن بينها السماد والتقاوي  مما يساعد في دعم المشروعات المختلفة ودعم النمو الاقتصادي .

الشيوخ محمد جامع لجنة الزراعة الزراعة مجلس الشيوخ

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