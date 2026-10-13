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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسا الإمارات وروسيا يؤكدان أهمية العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميي

رئيسا الإمارات وروسيا
رئيسا الإمارات وروسيا
أ ش أ

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين، لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم /الثلاثاء/، تلقاه الشيخ محمد بن زايد من الرئيس بوتين، حيث استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بحث الرئيسان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فلاديمير بوتين الأمن والاستقرار

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