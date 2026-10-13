أجندة أخبار الأربعاء 14 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

الأوقاف تطلق 1008 قوافل دعوية بمراكز الشباب تحت عنوان «دور الشباب في بناء الوطن»

تسيّر وزارة الأوقاف 1008 قوافل دعوية بمراكز الشباب، تحت عنوان «دور الشباب في بناء الوطن»، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وتستهدف القوافل تعزيز وعي الشباب بدورهم في التنمية، وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية والمشاركة الإيجابية، وتصحيح المفاهيم.

انطلاق البرنامج التدريبي «ما بعد الفكرة: من الابتكار إلى السوق والاستثمار» بالمركز القومي للبحوث

ينطلق البرنامج التدريبي التطبيقي «ما بعد الفكرة: من الابتكار إلى السوق والاستثمار»، الذي ينظمه المركز القومي للبحوث بمقره، لدعم الباحثين والمبتكرين في تحويل أفكارهم ومشروعاتهم إلى نماذج قابلة للتطبيق والتسويق، من خلال ورش عمل تفاعلية واستشارات مباشرة، وعرض المشروعات أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين، مع منح شهادة معتمدة للمستوفين متطلبات التدريب، والمشاركة مجانية بالكامل.

ندوة «أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة مطلع القرن العشرين» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان «أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة مطلع القرن العشرين»، ضمن أنشطة مركز دراسات الحضارة الإسلامية، وتتناول تاريخ القاهرة وتطور عمرانها والتحولات التاريخية والمعمارية التي شهدتها المدينة.

ورشة «العلاج بالحركة» ضمن برنامج العافية النفسية بمكتبة الإسكندرية

تقيم مكتبة الإسكندرية ورشة العلاج بالحركة، ضمن برنامج العافية النفسية 2026 تحت شعار «أيام تملؤها العافية»، بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات، من الثانية حتى الرابعة عصرًا. تديرها منى زكريا، المعالج بالفن والحركة، بالتعاون مع فريق المعالجين بالحركة بمصر.

ختام معرض ومؤتمر «إيجيبت إنرجي 2026»

تختتم فعاليات معرض ومؤتمر إيجيبت إنرجي يوم الأربعاء 14 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، وفقًا للأجندة الاقتصادية المنشورة. ويُعنى المعرض بقطاع الطاقة والكهرباء والحلول المرتبطة به.

ختام المعرض الدولي للصناعات المعدنية بمركز مصر للمعارض الدولية

يختتم المعرض الدولي للصناعات المعدنية (الدورة 14) فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، والدخول مجاني، ويتيح المعرض للزائرين الاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات، وتقييم الموردين، والتواصل مع المشترين والبائعين والجمعيات التجارية في قطاع معدات ومواد البناء.

عرض الفيلم التسجيلي «David Beckham» بمكتبة الإسكندرية

تعرض وحدة الوسائط المتعددة بإدارة خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية الفيلم التسجيلي «David Beckham» (45 دقيقة)، ضمن سلسلة عروض أفلام تتناول رياضة كرة القدم، في الثالثة عصرًا بقاعة العرض الجماعي الأولى بوحدة الوسائط المتعددة (B3). يُسمح بالحضور من سن 16 عامًا بتذاكر دخول المكتبة ودون حجز مسبق.

قصور الثقافة تطلق ورش «أسس الإخراج المسرحي» لتدريب 506 مخرجين بنوادي المسرح

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة الورش التدريبية المتخصصة «أسس الإخراج المسرحي»، التي تستهدف 506 مخرجين من المتقدمين بمشروعات نوادي المسرح لهذا الموسم بجميع المحافظات. وتتناول الورش اختيار النص المسرحي وتحليله، وبناء الرؤية الإخراجية، وإدارة البروفات، وصولًا إلى تقديم العرض، بمشاركة نخبة من المخرجين المتخصصين، منهم عصام السيد وناصر عبد المنعم وأيمن الشيوي.

ورشة «السينما وعالم نجيب محفوظ» بمركز الثقافة السينمائية في شارع شريف

تتواصل بمركز الثقافة السينمائية، 36 شارع شريف، ورشة «السينما وعالم نجيب محفوظ.. بين الروائي وكاتب السيناريو»، التي يقدمها كاتب السيناريو محمود خليل حسين، في السادسة مساءً. وتتناول الورشة كيفية تعامل السينما مع أعمال نجيب محفوظ الروائية وإسهاماته كاتبًا للسيناريو، من خلال التطبيق العملي على أفلام مختارة، والتسجيل فيها مجاني لمن تبدأ أعمارهم من 18 عامًا.

فرقة «خيال» تحيي الطرب العربي الأصيل في قصر الأمير طاز

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بمنطقة السيوفية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا غنائيًا لفرقة «خيال» بقيادة المايسترو حسن عمر، في الثامنة مساءً، تقدم خلاله مجموعة من روائع الطرب العربي الأصيل، في أمسية تسعى إلى الحفاظ على التراث الغنائي العربي وإعادة تقديمه برؤية فنية معاصرة.

فيلم «Frantz» بقصر السينما في جاردن سيتي

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم الرومانسي الدرامي «Frantz» مجانًا، ضمن نادي السينما الأوروبية.

عرض «صائد الدبابات» المرمم بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، النسخة المرممة من فيلم «صائد الدبابات» للمخرج خيري بشارة، احتفاءً بانتصارات أكتوبر.

مؤتمر «التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام.. الفرص والتحديات» يواصل فعالياته بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يواصل المؤتمر، الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، يومه الثاني بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وتوفر الجامعة باصات تتحرك في التاسعة صباحًا من مقر المجلس. وتُعقد جلسات بحثية متوازية بمشاركة نحو 160 باحثًا ومتخصصًا، تتناول فنون الأداء الشعبي، والحرف التقليدية والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صون التراث، والمعارف التقليدية العلاجية.

قصر ثقافة الطود في الأقصر يقدم يومًا ثقافيًا وفنيًا

يقيم قصر ثقافة الطود بمحافظة الأقصر يومًا ثقافيًا وفنيًا، في العاشرة صباحًا.

محاضرة «مكتسبات أكتوبر» بمكتبة الكيمان الثقافية في الأقصر

تستضيف مكتبة الكيمان الثقافية بمحافظة الأقصر محاضرة بعنوان «مكتسبات أكتوبر»، يقدمها السيد الطاهر، في العاشرة صباحًا.

محاضرة عن «اليوم العالمي للمرأة الريفية» بمدرسة الشيخ قنديل درويش في البحيرة

تُنظَّم بمدرسة الشيخ قنديل درويش بمحافظة البحيرة محاضرة بعنوان «اليوم العالمي للمرأة الريفية»، تقدمها دهب عبد الحميد، في العاشرة صباحًا.

محاضرة «ملحمة النصر» ببيت ثقافة العدوة في المنيا

يستضيف بيت ثقافة العدوة بمحافظة المنيا محاضرة بعنوان «ملحمة النصر»، تقدمها هالة شعبان، في العاشرة صباحًا.

احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر ببيت ثقافة الدلنجات في البحيرة

يقيم بيت ثقافة الدلنجات بمحافظة البحيرة احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، في الحادية عشرة صباحًا.

صالون الثقافة الجماهيرية في أسيوط يناقش «الهجرة غير الشرعية.. الرؤى والحلول»

يعقد دوار العمدة مصطفى قاسم بمحافظة أسيوط لقاء ضمن «صالون الثقافة الجماهيرية» بعنوان «الهجرة غير الشرعية.. الرؤى والحلول»، بمشاركة ناصر عبد الراضي وآيات حسين وأحمد صالح، ويديره أحمد عبد الحميد، في السادسة مساءً.

ورشة حكي عن «انتصارات أكتوبر المجيدة» ببيت ثقافة أهناسيا المدينة في بني سويف

ينظم بيت ثقافة أهناسيا المدينة بمحافظة بني سويف ورشة حكي بعنوان «انتصارات أكتوبر المجيدة»، تقدمها هناء كامل، في السادسة مساءً.

«حكايات أكتوبر» بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية محاضرة بعنوان «حكايات أكتوبر»، يقدمها الكاتب مجدي سرحان، في السادسة مساءً.

احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر بقصر ثقافة المنصورة في الدقهلية

يقيم قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، في السابعة مساءً.

عرض «أحكام مؤجلة» ضمن مهرجان آفاق مسرحية في دورته الـ12

تقدم فرقة Dark method team من محافظة البحيرة عرض «أحكام مؤجلة»، من تأليف وإخراج محمد السقا، ضمن مسابقة العروض الطويلة، على مسرح «آفاق»، في السابعة مساءً، والدخول مجاني.

عرض «أرض المحروسة» ضمن مهرجان آفاق مسرحية في دورته الـ12

تقدم فرقة The Creativity Team من القاهرة عرض «أرض المحروسة»، تأليف أحمد الأبلج وإخراج كريم رمضان، ضمن مسابقة العروض الطويلة، على مسرح «آفاق»، في التاسعة مساءً، والدخول مجاني.

مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

وعلى مسرح الغد، يستمر عرض مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن مشروعها "المعالجة المسرحية للرواية" الذي تهدف من خلاله إلى تقديم أعمال أدبية بارزة في قوالب مسرحية معاصرة، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، وتعرض في الثامنة مساء.

عرضا الرقص المعاصر «بلا أجنحة» و«الحزن يخيم عليّ» في ساحة روابط للفنون

تقدم ساحة روابط للفنون بالقاهرة عرضي الرقص المعاصر «بلا أجنحة»، وهو رحلة في التراث والثقافة الأيرلنديين تحوّل الإحساس بالفقد إلى حكاية مستوحاة من الفولكلور، و«الحزن يخيم عليّ» (Tá Brón Orm)، وهو مجموعة قصص من تاريخ أيرلندا يؤديها أحمد غريب وسارة جبر وشادي عبدالرحمن، من تصميم رقص مايكل ماكڤوي، ضمن مشروع «صوتنا معًا الآن» بالتعاون بين شركة المشرق للإنتاج وسرية رام الله ومهرجان بلفاست الدولي للفنون.

البرنامج الثقافي لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب (الدورة 67) في سي سايد آرينا

يواصل معرض بيروت العربي الدولي للكتاب برنامجه الثقافي في قاعتيه (أ) و(ب)، بمسابقة ثقافية للأطفال مع أنطوان بولاد من 11 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وندوة «الإسلام والـ AI» للشيخ محمد علم الدين، ومناقشة كتاب «الإعلام البرلماني في لبنان وحدود ممارسة الديمقراطية» لريما خدّاج حمادة. وبعد الظهر تتناول الندوات «مراجعات نقدية حول الاشتراكية وأزمة الرأسمالية» لمحسن إبراهيم، و«المسرح والذاكرة المقدسة: أنثروبولوجيا المسرح»، وكتاب «خراب في عباءات قداسة»، و«أدب الأطفال في ظل كلود». وفي المساء تُعقد ندوات حول «فؤاد شهاب وسياسة الإصلاح في لبنان»، وكتاب «مشروع إسرائيل الكبرى» للدكتور أسعد رزوق، و«يوميات أكرم زعيتر 1971 – 1975 في أتّون الدبلوماسية»، وتُختتم بحلقة حوارية حول كتاب «القيادة التربوية: أساسيات وممارسات معاصرة» من 7 إلى 8 مساءً.

مؤتمر «أيام التحكيم المصرية» بمشاركة نخبة من خبراء تسوية المنازعات

يواصل مؤتمر «أيام التحكيم في مصر» (EAD) استضافة مجتمع التحكيم الدولي ونخبة من كبار المتخصصين والأكاديميين في مجال تسوية المنازعات من مختلف دول العالم، عبر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بالعربية والإنجليزية والفرنسية، لبحث أبرز القضايا الراهنة وآفاق التحكيم التجاري والاستثماري.

معرض استعادي للفنان الراحل سعيد حداية بمركز الجزيرة للفنون

تتواصل فعاليات المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الراحل سعيد حداية بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون في الزمالك، ويضم أعمالًا تستعرض مسيرته الإبداعية وإسهاماته في فن الجرافيك والحركة التشكيلية المصرية.

مهرجان بردية السينمائي بدار الأوبرا المصرية

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن عروضًا سينمائية وورش عمل وندوات نقدية ولقاءات مع صناع الأفلام، دعمًا للسينما المستقلة والمواهب الشابة.

استمرار عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تتواصل عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية على عدد من المسارح والمواقع الثقافية بالمحافظة، تشمل قصر ثقافة الإسماعيلية وحديقة الشيخ زايد والدنفاه ونادي الأسرة ونقابة المهندسين، إلى جانب مدينة فايد والقصاصين والقنطرة غرب وكورنيش النورس، بمشاركة فرق من عدة دول ومحافظات مصرية.

معرض «رحلة حياة» للفنانة نهلة السعدني بمركز محمود مختار الثقافي

يتواصل بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي معرض «رحلة حياة» للفنانة نهلة السعدني، الذي يتناول مسيرة عمر حافلة بالصعود والهبوط، تحولت فيها الصعاب إلى طاقة إبداعية ونضج روحي.

معرض «جانب آخر من الأشياء» للدكتورة دعاء الدسوقي بمركز محمود مختار الثقافي

يتواصل بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي معرض «جانب آخر من الأشياء» للدكتورة دعاء الدسوقي، الذي يقدم رؤية تجريدية تتفاعل فيها الألوان والخطوط والرموز لتلامس المساحات الخفية للذاكرة والوجدان.

معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر

تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات معرضها السنوي بالتعاون مع جامعة الأزهر في المكتبة المركزية للجامعة، ويعرض مجموعة من إصدارات الهيئة بأسعار رمزية، برعاية الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة والمهندس هيثم يونس رئيس الهيئة.

معرض مالين جونتيكا بجاليري «سفرخان»

يواصل جاليري «سفرخان» عرض معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، في أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالًا مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.

معرض صورة الصحافة المصرية بالجامعة الأمريكية

تتواصل فعاليات معرض «صورة الصحافة المصرية 2026»، بقاعة العرض الفوتوغرافي بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، ويضم صورًا توثق أبرز الأحداث الإخبارية والتحولات التي شهدتها مصر والمنطقة خلال عام 2025، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس المسابقة.

«بقعة حمراء» لعلياء الجريدي بجاليري مصر

يستمر معرض «بقعة حمراء» للفنانة التشكيلية علياء الجريدي بجاليري مصر بالزمالك، ويقدّم أعمالاً تبنيها الفنانة من القماش والخيط، وتطرح من خلالها أسئلة حول الذاكرة والهشاشة والتعافي، وحول متى يتحول ما نراه إلى ما نصبح عليه.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

استمرار معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

استمرار معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

ختام معرض «المواجهة والتجوال» للكتاب بشمال وجنوب سيناء

يختتم معرض مشروع «المواجهة والتجوال» للكتاب بشمال وجنوب سيناء، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر.

ختام معرض فايركس مصر بمركز مصر للمعارض الدولية

يختتم معرض فايركس مصر (الدورة السادسة)، المعرض والمؤتمر المتخصص في السلامة من الحرائق، فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، من الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساءً، والدخول مجاني. ويعرض أحدث المنتجات والحلول في أنظمة الحماية من الحرائق والكشف عنها والإنذار والرش والإخماد وإضاءة الطوارئ، ويتيح التواصل بين الشركات المصنعة والموزعين والمستشارين والمستخدمين النهائيين.

باليه «القرصان» في دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية عرض باليه «القرصان» على المسرح الكبير، بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة، في عرض يجمع بين الرقص الكلاسيكي والموسيقى الأوركسترالية، في الثامنة مساءً.

حفل زينة عاكف في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفل الفنانة زينة عاكف، في رحلة غنائية تمزج بين عذوبة الصوت وأصالة الطرب، في الثامنة مساءً.

حفل نوران أبو طالب في كايرو جاز كلوب 610

تحيي نوران أبو طالب حفلًا غنائيًا في كايرو جاز كلوب 610 ببلازا الجزيرة بالشيخ زايد، في الثامنة مساءً، تقدم خلاله مزيجًا من الأغاني الطربية والتراثية بأسلوب معاصر يدمج بين الموسيقى الشرقية والجاز والتوزيعات الحديثة.