أردوغان يدين هجمات الفصائل اليمنية المسلحة خلال اتصال مع ولي العهد السعودي

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجمات الفصائل اليمنية المسلحة على المملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، في خبر عاجل، أن الرئيس التركي أعرب عن إدانته لهجمات الفصائل المسلحة اليمنية خلال الاتصال مع ولي العهد السعودي، في خطوة تعكس الاهتمام التركي بالتطورات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

ويأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية متواصلة لاحتواء التصعيد، وتعزيز التنسيق بين الدول المعنية بأمن المنطقة، خاصة مع استمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهات وانعكاساتها على أمن الملاحة والمنشآت الحيوية والاستقرار الاقتصادي.

وتحظى العلاقات السعودية التركية بأهمية استراتيجية في ضوء المصالح المشتركة بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد المواقف الرافضة لاستهداف الأراضي السعودية أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تفاقم الأزمات، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على أمن المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متشابكة، تتطلب تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية، والعمل على تسوية الخلافات بالوسائل السياسية، وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة حدة التوتر.

ومن المنتظر أن تتضح تداعيات هذا الاتصال في ضوء المواقف الرسمية اللاحقة والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة، وسط اهتمام إقليمي بمآلات التصعيد وانعكاساته على الأمن والاستقرار.