بدء مراسم وضع حجر الأساس لكمبوند مدينة الصحفيين

بدأت منذ قليل مراسم وضع حجر الأساس لمشروع كمبوند «بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين»، بمشاركة نقابة الصحفيين والشركة الوطنية للمقاولات وشركة بيرلا بروبيرتز ومركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في إطار الاستعدادات لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع.

شارك في المراسم وفد من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ووفد من الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة اللواء عصام جلال، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب المهندس أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة شركة بيرلا بروبيرتز، وقيادات الشركة، ووفد من مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور طارق نصر الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ومدير المركز.

يأتي وضع حجر الأساس للمشروع تمهيدًا لبدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع، بعد الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتذليل العقبات أمام انطلاق المشروع، بما يضمن تنفيذه وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبما يلبي تطلعات الصحفيين الحاجزين.

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أكد أن وضع حجر الأساس يمثل بداية الإجراءات التنفيذية للمشروع، مشيدًا بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركة بيرلا بروبيرتز، ومؤكدًا حرص النقابة على مواصلة متابعة خطوات التنفيذ حتى إنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بالجماعة الصحفية.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات والجهات المشاركة حرصهم على استكمال الإجراءات اللازمة وبدء التنفيذ الفعلي في أقرب وقت، مع الالتزام ببنود التعاقد والجداول الزمنية المحددة، بما يحفظ حقوق النقابة والحاجزين ويحقق أهداف المشروع.