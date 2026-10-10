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وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يقوم ممثلون عن نقابة الصحفيين، والشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واحدى الشركات الخاصة ، ومركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين والذي يحمل وذلك في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل 13 أكتوبر 2026.

ويشارك في المراسم وفد من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ووفد من الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة اللواء عصام جلال، رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب ووفد من مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور طارق نصر الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ومدير المركز

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن وضع حجر الأساس يمثل بداية الإجراءات التنفيذية للمشروع، مشيدًا بدور الشركة الوطنية للمقاولات ودور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ومثمنًا الدعم الكبير الذي قدمته الشركة منذ اللحظة الأولى لإطلاق المشروع، والذي كان له بالغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة.

وأعرب البلشي عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الشركة الوطنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مشروعات أخرى تخدم الجماعة الصحفية، مؤكدًا أن العلاقة بين النقابة والجهاز تمثل نموذجًا للشراكة المثمرة بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشكر خالد البلشي جهاز حدائق أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية على تعاونهم لتذليل العقبات، كما وجه الشكر لرئيسي جهاز حدائق أكتوبر السابق والحالي على تعاونهما المستمر مع النقابة.

وتقدم النقيب بخالص الشكر والتقدير للجماعة الصحفية على صبرها ودعمها المتواصل طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا المشروع هو ثمرة جهد جماعي ومسؤولية مشتركة، كما وجه التحية للحاجزين في المشروع على ثقتهم وانتظارهم، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بالصحفيين. وتوجه بالشكر لكل المجالس السابقة على ما بذلته من جهود أسهمت في الوصول إلى هذه النقطة، ولكل من ساند ودعم المشروع من المؤسسات والقيادات والشخصيات العامة.

من جانبه، وجه اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات التحية للنقيب والنقابة وشركة بيرلا، مثمنًا تعاونها وحرصها على تسريع الخطوات والجهد الذي بذلته للخروج بالقرار الوزاري داخل هيئة المجتمعات العمرانية أو داخل جهاز أكتوبر.

وأكد جلال أن بداية العمل الفعلي على الأرض ستبدأ قريبًا جدًا، وأن الشركة تدفع بكل قوة لإطلاق المشروع خلال شهر، وبداية فعلية على أرض الواقع خلال هذا العام.

ووجه اللواء عصام جلال رسائل طمأنينة لجميع الصحفيين الحاجزين والمستحقين، مؤكدًا أن الشركة الوطنية ملتزمة التزامًا كاملًا بالعمل على إنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وأنها تدعم منذ اللحظة الأولى خطوات تسريعه وتذليل كل العقبات التي قد تعترضه، وأن أبوابها مفتوحة لكل ما من شأنه الإسراع بوتيرة التنفيذ، وأن ما تحقق حتى الآن هو نتاج تعاون مثمر مع النقابة وشركة بيرلا.

كما شدد اللواء عصام جلال على أن الشركة حريصة على إنجاز المشروع بشكل يليق بالنقابة والحاجزين والجماعة الصحفية، وبما يليق بدور الشركة الوطنية في إنجاز العديد من المشروعات القومية الهامة ضمن خطة الشركة والجهاز للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجهات الدولة المصرية.

وأعربت الشركة عن تقديره للتعاون مع نقابة الصحفيين والشركة الوطنية للمقاولات، مشيدًا بمتابعة النقيب المستمرة للمشروع  مؤكدًا أن الشركة بذلت أقصى جهد لتسريع الخطوات الخاصة بالبدء بالأعمال.من جانبه قال الدكتور طارق نصر الدين وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة ومدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع للكلية واستشاري المشروع حرصه على إتمام المشروع ومتابعة خطوات انجازه لحظة بلحظة مؤكدا ان المركز يتابع عن كثب كافة الخطوات بما يضمن حقوق النقابة والحاجزين وبما يساهم في انجاز المشروع طبقا لبنود التعاقد الموقعة بين مختلف الأطراف. موجها شكر خاص للشركة الوطنية للمقاولات على حهدها وجهد الجهاز في إنجاز عدد كبير من المشروعات بما يليق بالمواطن المصري.

نقابة الصحفيين الوطنية للمقاولات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المسلحة بيرلا الصحفيين

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