فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

تبدأ اللجنة المكلفة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، تلقي طلبات الترشح لاختيار رئيس جديد للنقابة وثلاثة أعضاء للمجلس، بدلًا من الذين تنتهي مدة عضويتهم، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتان بالنسبة للرئيس، وأربع سنوات بالنسبة إلى الأعضاء.

وصرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأن اللجنة ستتلقى طلبات الترشح يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن ينتهي تلقي الطلبات في الثانية عشرة ظهر الأربعاء 14 أكتوبر 2026. وتُعلن في اليوم نفسه أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة ستتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا، اعتبارًا من الخميس 15 أكتوبر 2026، ولمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن ينتهي تلقيها في الثانية عشرة ظهر الاثنين 19 أكتوبر 2026. وتُعلن في اليوم نفسه الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين عن الترشح.

وأشار السكرتير العام إلى أنه، طبقًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، يُشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة إلى المرشحين لعضوية المجلس، وألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وأوضح عبد الرحيم أن الانتخابات ستُجرى يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، بالاقتراع السري العام، ويُنتخب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين. فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، أُعيد الانتخاب في الاجتماع نفسه بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُجرى الاقتراع بين المرشحين المتساوين.

أما انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية، فيكون بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، أُجري الاقتراع بينهم.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تُؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين، على أن تُجرى يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.