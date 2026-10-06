10 أكتوبر.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لصحفيين الإسكندرية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية، يوم السبت 10 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات لاختيار رئيس للنقابة وثلاثة أعضاء للمجلس، بدلًا من الذين تنتهي مدة عضويتهم يوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتان للرئيس وأربع سنوات للأعضاء.

وصرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن اللجنة المكلفة بتلقي طلبات الترشح تبدأ عملها اعتبارًا من السبت 10/10/2026، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، وتنتهي في الثانية عشرة ظهر الأربعاء 14/10/2026، وتُعلن في اليوم نفسه أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا ولمدة خمسة أيام، اعتبارًا من الخميس 15/10/2026، من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، وتنتهي في الثانية عشرة ظهر الاثنين 19/10/2026، وتُعلن في اليوم نفسه الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأشار السكرتير العام إلى أنه، طبقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، يُشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات ستُجرى يوم الأحد 1/11/2026 بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية، أُعيد الانتخاب في الاجتماع نفسه بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تُؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين، على أن تُجرى يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.