"الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع "بيرلا العقارية" لتطوير الخدمات النقابية

وقّع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة شركة بيرلا العقارية (بيرلا بروبريترز)، المطور لمدينة الصحفيين بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة.

ويستهدف البروتوكول المساهمة في تطوير الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء، ويتضمن عدة بنود رئيسية تشمل: المساهمة المجتمعية والتطوير الإنشائي، ودعم الحالات المرضية للصحفيين، ودعم جوائز النقابة ومسابقات أبناء الصحفيين.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة بيرلا العقارية عن بدء التنفيذ الفعلي للبند الأول من البروتوكول الخاص بالدور الثامن، والذي يشمل أعمال تطوير وتحسين البنية الإنشائية وإضافة مساحة خضراء بالدور الثامن بمبنى نقابة الصحفيين، بما يتلاءم مع الطابع المعماري للمبنى ويحقق الاستفادة القصوى للأعضاء والزوار، بالإضافة إلى تجهيزه بعدد من شاشات العرض.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الدور المجتمعي والتنموي الذي تقوم به الشركة، وإيمانًا منها بأهمية دعم الأسرة الصحفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.

وقد بدأت الشركة في تنفيذ بنود البروتوكول عقب توقيعه مباشرة، وذلك بالبدء في عمليات إضافة مساحات خضراء بالدور الثامن، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال.

وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إن البروتوكول يأتي استكمال للتعاون مع النقابة ويعكس احترام الشركة للنقابة واعضائها ودورهم المجتمعي ودور الصحافة في نشر الحقيقة

وأشار الزيني ، إن البدء الفوري في تنفيذ البند الأول من البروتوكول الخاص بالدور الثامن يعكس حرصنا على الوفاء بتعهداتنا منذ اللحظة الأولى، ونعمل بخطى ثابتة على استكمال باقي البنود تباعًا، بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم مصلحة الأسرة الصحفية".

وأشار إلى أن الفرق المختصة باشرت مهامها فعليًا، وأن العمل يسير وفق ما هو مخطط له، مع الالتزام التام بالمعايير والمواصفات المتفق عليها وبما يتناسب مع الطابع المعماري للمبنى.

ويشمل البروتوكول أيضًا دعم مشروع علاج من خلال المساهمة في علاج عدد من الحالات المرضية الحرجة لبعض الزملاء الصحفيين، بالتنسيق مع الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك رعاية الشركة الجوائز السنوية للصحفيين وعلى رأسها جائزة التفوق الصحفي، ومسابقات التفوق الدراسي لأبناء الصحفيين في المراحل التعليمية المختلفة.

من جانبه، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن توقيع البروتوكول يأتي استكمالًا للتعاون مع الشركة في مختلف المجالات، موجّهًا الشكر للشركة على تعاونها وعلى البدء الفوري في تنفيذ بنود التعاون.

وأوضح البلشي، أن البروتوكول يتضمن دعم عدد من الحالات المرضية الحرجة، وأن مجلس النقابة من خلال لجنة الرعاية الصحية سيتولى ترشيح هذه الحالات من خلال التقارير الطبية المقدمة للنقابة، كما ستقوم الشركة بالمشاركة في رعاية حفل أبناء المتفوقين من الصحفيين.

وأشار البلشي، إلى أن اللقاء شهد مناقشة الإجراءات التنفيذية لمدينة الصحفيين والإعداد لوضع حجر الأساس للمدينة، والذي من المقرر الإعلان عنه قريبًا.