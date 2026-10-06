غدًا.. مؤتمر صحفي في نادي مدينتي للجولف للإعلان عن انطلاق البطولة العربية للناشئين والشباب 2026

يعقد غدًا الأربعاء 7 أكتوبر، مؤتمر صحفي بنادي مدينتي للجولف، للإعلان عن انطلاق منافسات البطولة العربية للناشئين والشباب للجولف 2026، التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي مدينتي للجولف وميراج سيتي، بمشاركة أكثر من 120 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 دولة عربية. ويشهد المؤتمر حضور كبار المسؤولين بالاتحاد المصري والاتحاد العربي للجولف، إلى جانب ممثلي مختلف وسائل الإعلام، للإعلان عن تفاصيل البطولة وبرنامج منافساتها.

تنطلق مراسم افتتاح البطولة غدًا الأربعاء، على أن تبدأ المنافسات الرسمية خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر، بمشاركة منتخبات المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وفلسطين، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، وتونس، وليبيا، وقطر، والعراق، والمغرب، إلى جانب مصر الدولة المضيفة. وتشهد البطولة منافسات في مختلف الفئات العمرية للجنسين، تشمل تحت 13 و16 سنة أولاد وبنات، وتحت 18 سنة أولاد، وتحت 21 سنة شباب وفتيات.

تأتي استضافة مصر للبطولة العربية للناشئين والشباب للجولف للعام الثاني على التوالي، تأكيدًا على نجاحها في تنظيم واستضافة البطولات الدولية والعربية الكبرى، وتعزيز مكانتها على خريطة الجولف العالمية، بما يدعم جهود تنشيط السياحة الرياضية واستقطاب السائحين الأكثر انفاقا ، وجذب المزيد من المشاركات والوفود العربية والدولية.

وتمثل البطولة فرصة مهمة للاعبين واللاعبات العرب لاكتساب الخبرات من خلال المنافسة والاحتكاك، واكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها الفنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الدول العربية في البطولات الدولية.