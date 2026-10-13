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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات

الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا مع مديري فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات الهيئة رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وبحث التحديات التي تواجه منظومة العمل، ووضع آليات واضحة للتعامل معها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمنتفعين.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تطوير منظومة العيادات والتوسع في الإجراءات العاجلة ذات المردود السريع، بما يسهم في تيسير حصول المنتفعين على الخدمة الطبية، وتحسين كفاءة التشغيل، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة، إلى جانب تقييم موقف توافر الكوادر الطبية وعناصر التشغيل اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية تطوير منظومة الميكنة والتحول الرقمي، والتوسع في تفعيل الأنظمة الإلكترونية داخل الفروع، بما يدعم سرعة إنجاز الأعمال، ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في تحسين منظومة المتابعة وتداول البيانات، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل الفعال والمباشر بين مديري الفروع وقيادات الهيئة والإدارات المركزية، وسرعة الاستجابة لاحتياجات الفروع والتعامل الفوري مع المعوقات التي قد تواجه سير العمل، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتوفير الدعم اللازم في التوقيت المناسب.

توافر الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية

وفيما يتعلق بالمنظومة الدوائية، شدد على ضرورة ضمان توافر الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية بكميات كافية، وتأمين سلاسل الإمداد، والمتابعة المستمرة للاحتياجات الفعلية للفروع والمنشآت الطبية، مع سرعة التعامل مع أي نقص قد يؤثر على انتظام تقديم الخدمة، بما يضمن استمرارية حصول المنتفعين على الرعاية الصحية اللازمة.

كما أكد أهمية تطوير ومتابعة منظومة توصيل الأدوية إلى المنازل (Home Delivery)، والعمل على رفع كفاءتها وتحسين آليات تنفيذها، بما يسهم في تيسير حصول المنتفعين على أدويتهم، خاصة الحالات التي تتطلب طبيعة ظروفها تسهيل إجراءات الحصول على العلاج، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام الخدمة وتحقيق المستهدف منها.

وفي إطار تطوير الخدمات الطبية، ناقش الاجتماع موقف الأجهزة الطبية بالفروع، من حيث الأعطال والاحتياجات المطلوب توفيرها، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية، والتأكيد على ضرورة إعداد تقارير شهرية دورية عن المشروعات ومعدلات تنفيذها، تتضمن الموقف التنفيذي لكل مشروع، ونسب الإنجاز، والمعوقات التي تواجه التنفيذ، والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، مع المتابعة المستمرة للالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة تذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شدد رئيس الهيئة على أهمية استكمال متطلبات اعتماد مستشفيات الهيئة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ومتابعة الموقف الحالي لكل مستشفى فيما يتعلق بمتطلبات ومعايير الاعتماد، ورصد أوجه الاحتياج، ووضع خطط عمل واضحة لاستيفاء المعايير المطلوبة، مع المتابعة الدورية لمعدلات التقدم، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، والارتقاء بمستوى الأداء داخل مستشفيات الهيئة.

وناقش الاجتماع كذلك موقف مديونيات الفروع والجداول الزمنية المقترحة للسداد، وأهمية إحكام الرقابة على منظومة التشغيل وتعزيز الانضباط المالي والإداري، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويدعم استدامة تقديم الخدمات الصحية.

وأكد أهمية توافر البيانات الدقيقة والمحدثة، وسرعة إعداد التقارير ورفعها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم اتخاذ القرار ومتابعة معدلات الأداء، مع ضرورة توحيد آليات العمل ونماذج التنفيذ والمتابعة، وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الفروع والإدارات المركزية.

كما وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لترسيخ الانضباط والالتزام داخل مقرات الهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز المسؤولية لدى القيادات والعاملين، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ التكليفات وفقًا للأطر الزمنية المحددة.

وشهد الاجتماع استعراض ملاحظات ومقترحات رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة وفروعها، بما يسهم في سرعة الاستجابة للتحديات، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة العمل وفق أولويات واضحة ومحددة، وتكثيف المتابعة الميدانية والإدارية، ورفع تقارير دورية عن معدلات الأداء والتنفيذ، مع التركيز على الملفات ذات التأثير المباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين، وسرعة التعامل مع التحديات والمعوقات، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير منظومة التأمين الصحي والارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات على مستوى جميع الفروع

الهيئة العامة للتأمين الصحي سلاسل الإمداد GAHAR المعوقات

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