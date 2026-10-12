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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز طبي جديد بمستشفى أطفال مصر ..إنقاذ حالة تعاني من رتق بالمريء

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

في إطار حرص مستشفى أطفال مصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي على تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال، نجح فريقا قسم الجراحة وقسم الحضانات بالمستشفى في إجراء إصلاح جراحي لطفلة تبلغ من العمر ١٨ يومًا، كانت تعاني من صعوبة في التنفس وعدم القدرة على الرضاعة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، تبين أنها تعاني من رتق بالمريء مصحوب بناسور رغامي مريئي (Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula)، وهو من العيوب الخِلقية التي تتطلب تدخلاً جراحيًا متخصصًا ورعاية دقيقة لحديثي الولادة.

إجراء الإصلاح الجراحي للعيب الخِلقي 

تم حجز الطفلة بقسم الحضانات، وتجهيزها وإعدادها للتدخل الجراحي، حيث تم إجراء الإصلاح الجراحي للعيب الخِلقي بنجاح، ثم استكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة بقسم الحضانات، إلى أن تحسنت حالتها الصحية وتم خروجها من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وقد تم ذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين بقسمي الجراحة والحضانات، وبمشاركة:

▪️ أ.د/ محمود زلط – مدير المستشفى
▪️ د/ حسين العناني – رئيس قسم الجراحة
▪️ د/ لبنى عبد العزيز – مدير وحدة الحضانات
فريق اخصائيين ونواب الجراحة والحضانة

▪️ فريق تمريض العمليات والحضانات

د. احمد وجيه  استشارى التخدير وفريق اخصائي التخدير المصاحب له

كل الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي والتمريضي على جهودهم المخلصة وتعاونهم الذي أسهم في نجاح هذا التدخل الطبي.

مع خالص تمنياتنا لجميع أطفالنا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية .

مستشفى أطفال مصر الرعاية الطبية الحضانات التنفس صعوبة في التنفس الرضاعة

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