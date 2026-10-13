انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة حالة من الاستنفار الأمني، عقب انهيار منزلين بشارع الخليج، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات الواقعة.

تفاصيل انهيار عقارين بحدائق القبة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع الخليج بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور جرى الدفع بالقوات المعنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة الموقف وفحص ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الانهيار وكشف ملابساته.