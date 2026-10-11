بعد مصرع 7 أشخاص وإصابة 12.. انهيار أسر ضحايا حادث قها أمام المشرحة في انتظار جثامين ذويهم

تجمع أهالي ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى كوبري قها بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، أمام المشرحة، في انتظار استلام جثامين ذويهم عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدًا لدفنهم، وسط مشاهد مؤثرة من الحزن والانهيار.



وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أسر الضحايا، عقب الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين، أثناء سيرهم بالطريق الزراعي في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

تسليم الجثامين



وتواصل الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى ذويهم، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وكان طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، قد شهد حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين.