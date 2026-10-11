ثوانٍ من الرعب.. لحظة انهيار عقار المحلة ووفاة شخصين تحت الأنقاض

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق لحظات مرعبة لانهيار عقار سكني بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في حادث مأساوي أسفر عن وفاة شخصين حتى الآن، فيما تتواصل جهود الحماية المدنية للبحث عن مصابين تحت الأنقاض.

وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في أحد الشوارع الضيقة بالمحلة، لحظة انهيار العقار بالكامل في ثوانٍ معدودة، وسط حالة من الذعر وتصاعد كثيف للغبار غطى الشارع بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار المنهار، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وأكدت مصادر طبية، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، فيما يجري البحث عن وجود ضحايا آخرين، مع نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

وتواصل النيابة العامة والأجهزة الأمنية معاينة موقع العقار للوقوف على أسباب الانهيار، وما إذا كان العقار صادر له قرار إزالة من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.