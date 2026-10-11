دون إصابات.. انهيار عقار خالٍ من السكان في أبو قير بالإسكندرية

وجه محافظ الإسكندرية بسرعة رفع الأنقاض وفتح الطريق أمام حركة المواطنين عقب انهيار عقار خالٍ من السكان بمنطقة أبو قير التابعة لحي المنتزه ثان دون وقوع خسائر أو إصابات.

وشهد شارع هدى الإسلام المتفرع من شارع مستشفى أبو قير، بمنطقة مساكن تحت النخيل، بنطاق حي المنتزه ثان، انهيار عقار خالٍ من السكان، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وفور وقوع الحادث، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بسرعة التعامل مع تداعيات الانهيار، ورفع الأنقاض وفتح الطريق أمام حركة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وضمان سلامة المارة.

الجدير بالذكر أن العقار المنهار مكوّن من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، وصادر له قرار هدم منذ عام 2024.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.