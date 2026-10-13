تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تراجع أداء مؤشرات البورصة، في إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات 53 مليار جنيه لتبلغ مستوى 3.999 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 267.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات "سندات وأذون" وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.8 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 51265.27 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.74 % ليبلغ 17917.04 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 2.16% ليبلغ مستوى 23997.29 نقطة.



