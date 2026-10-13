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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل موظفة زنين وسرقة مشغولاتها الذهبية لـ3 نوفمبر

المتهمان
المتهمان
ندى سويفى

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المتهمين حسن وفراج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة النقاب»، والمتهمين بقتل هناء كمال، الموظفة بمنطقة زنين في بولاق الدكرور، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل للمرافعة.

التخطيط للجريمة على مدار 10 أيام

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 18 يناير 2026، حين عُثر على هناء كمال جثة هامدة داخل مسكنها بمنطقة زنين، لتكشف التحقيقات عن جريمة دبرها المتهمان بهدف الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وأموالها، بعدما دفعتهما ضائقة مالية إلى التخطيط للتخلص منها.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 5992 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، عقد المتهمان العزم على قتل المجني عليها، وظلا يخططان لتنفيذ جريمتهما على مدار 10 أيام، واتفقا على المضي في مخططهما حتى في حال مقاومتها لهما.

النقاب والملابس النسائية لإخفاء الهوية

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ارتديا ملابس نسائية ونقابًا لإخفاء هويتهما، ثم توجها إلى مسكن المجني عليها، حيث فتحت ابنتهما الباب، فباغتها المتهم الثاني فراج، وسيطر عليها وكمم فمها وعصب عينيها، لمنعها من الحركة والحيلولة دون تعرفها عليهما.

وفي أثناء ذلك، حاولت هناء كمال التدخل لإنقاذ ابنتها، إلا أن المتهم الأول، وهو نجل شقيقة المجني عليها، اعتدى عليها وأسقطها أرضًا، ثم ضغط على أنفها بيديه حتى فارقت الحياة، بحسب ما ورد بأمر الإحالة وما أسفرت عنه التحقيقات وتقارير الصفة التشريحية.

سرقة الذهب والأموال بعد إنهاء حياتها

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استوليا على المشغولات الذهبية والحلي والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليها، بعدما نفذا مخططهما الذي جمع بين القتل والسرقة، فيما اقترنت جريمة السرقة بالإكراه الواقع على ابنة المجني عليها.

ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات الجيزة نظر القضية خلال جلسة 3 نوفمبر المقبل، لسماع المرافعة في اتهام المتهمين بقتل هناء كمال وسرقة مشغولاتها الذهبية في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا باسم «جريمة النقاب».

جريمة النقاب قتل موظفة زنين محكمة جنايات الجيزة

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