كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة ، وبحوزته 68 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة) كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (68 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.