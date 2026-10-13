القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم)، وضبط بحوزته (كمية من قطع الألعاب النارية – أدوات تستخدم فى التصنيع – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الألعاب النارية المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





