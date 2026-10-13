ضبط طالب حول مسكنه لمصنع لإنتاج الصواعق الكهربائية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بتصنيع الصواعق الكهربائية وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيعها بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالإسكندرية بتصنيع الصواعق الكهربائية وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيعها بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة)، وضبط بحوزته ( الأدوات المستخدمة فى التصنيع - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بأنه يقوم بتصنيع الصواعق الكهربائية بمسكنه وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيعها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.