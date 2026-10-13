ضبط أدمن صفحة يبيع الأقراص المخدرة على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مندوب توصيل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) ، وضبط بحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته للصفحة المشار إليها للترويج المواد المخدرة بمقابل مادى ، وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.