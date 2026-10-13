سمح لشخص بالجلوس على النافذة.. القبض على قائد سيارة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من قيام قائد سيارة "ملاكى " بالسماح لأحد مستقليها بالجلوس خارج النافذة أثناء سيره بأحد الطرق ووضع زجاج ملون حاجب للرؤية بالمنيا معرضاً حياته والآخرين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية الترخيص" وقائدها (عاطل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) ، وبمواجهته قرر أنه بتاريخ 10 / الجارى حال سيره بالسيارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة وبرفقته صديقه (سائق) قام الأخير بالجلوس أعلى النافذة الخلفية للسيارة فى إطار إحتفالهما بخطبة شقيقته.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.