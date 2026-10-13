القبض على شقيقين تعديا على بائع بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وأشقائه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من القائم على النشر (مالك فرش خضار كائن بدائرة القسم) مُصاب بـ (جروح وكدمات متفرقة) بتضرره من قيام شقيقين بالتعدى عليه بالضرب بـ (عصا خشبية ، سلاح أبيض) مما أدى لحدوث إصابته لإعتراضه على وقوفهما أمام فرش الخضار خاصته.

تم ضبط الشخصين الظاهرين بمقطعى الفيديو (عاطلين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب ، وأرشدا عن (السلاح الأبيض ، والعصا الخشبية " المستخدمين فى التعدى " ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.