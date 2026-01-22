قـ.ـتلة بالنقاب.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة خالته وشريكه في جريمة زنين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل سيدة زنين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد تخفيهما في نقاب وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس المتهمين بقتل سيدة زنين وسرقة مشغولاتها الذهبية بعد التخفي في "نقاب حريمي" ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

وكشفت التحقيقات أن منفذ الجريمة ابن شقيقة الضحية، حيث كان يعلم أن خالته تحتفظ بمشغولات ذهبية كثيرة، ولمروره بضائقة مالية عرض على ابن عمه فكرة السرقة فاستجاب له، وعندما توجها للشقة مرتدين النقاب فتحت لهما ابنة الضحية فقاما بتكبيلها وتكميمها، وأثناء سرقتهما الذهب من خالة المتهم، شدت النقاب من على وجهه وعلمت أنه ابن شقيقتها، وخوفا من فضح أمره قام بخنقها حتى الموت.

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان الملابس النسائية والنقاب لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته.





بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بوفاة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، وسرقة منزلها بالإكراه.

وبسؤال كريمتها، قررت أنها حال تواجدها رفقة والدتها المتوفاة بالشقة محل سكنهما، فوجئتا بطرق باب الشقة، ولدى قيامها بفتح الباب دلف شخصان يرتديان "ملابس نسائية ونقاب" وقاما بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب وتقييدهما، ما أسفر عن وفاة والدتها، وقيامهما بسرقة بعض المبالغ المالية ومشغولات ذهبية، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما نجل شقيقة المتوفاة، ونجل عمومته.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية بمنزلها، وحال قيامهما بتقييد المتوفاة، قامت بكشف النقاب عن وجه نجل شقيقتها، فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.