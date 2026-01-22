تحريات وتحقيق.. كواليس اتهام الفنان محمود حجازي بالتعدي على زوجته

تباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة في اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على زوجته وإصابتها بعدة إصابات بعدما حررت محضرا بقسم شرطة أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على زوجته، وذكرت رنا طارق مقدمة البلاغ أن حجازي اعتدى عليها، وألحق إصابات بها، لخلافات أسرية، بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف التقرير الطبي أن رنا طارق تعرضت لإصابات متعددة نتيجة الضرب والسحل، شملت الكدمات في الأنف والجبهة والذراع والعين اليسرى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وعرضها على أخصائي رمد لتقييم حالتها الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.