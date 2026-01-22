قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
حوادث

تأييد المشدد 6 سنوات لعصابة الاتجار في الهيروين بالمنصورة وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه

الإتجار فى الهيروين
الإتجار فى الهيروين
إسلام دياب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى بالسجن المشدد 6 سنوات للأربعة المتهمين بالإتجار في الهيروين، وتغريم كلا منهم 100 ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والسلاح النارى والميزان الحساس المضبوطين.

وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنصورة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعهم برفضهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وبالطعن عليه قضت المحكمة بتأييد السجن المشدد 6 سنوات لعصابة الاتجار فى المخدرات ضبط بحوزته سلاح نارى وطلقة بالمنصورة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام الرائد محمد جلال عبد الله معاون مباحث مركز شرطة دكرنس بعمل تحريات أثبتت قيام المتهمين «أبانوب.س»، «أحمد.ف»، «إبراهيم.م»، «أحمد.إ»، بتأليف عصابة لحيازة وإحراز مواد مخدرة للاتجار بها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصهم حال ترددهم على دائرة المركز ونفاذا لهذا الإذن انتقل وبرفقته النقيب إيهاب محمد عبد الخالق والملازم أول أحمد محمد فاروق والنقيب محمود عبد الله أحمد، معاونى مباحث مركز شرطة دكرنس وقوة من أفراد الشرطة السريين إلى حيث علم من أحد مصادره السرية بمكان تواجد المأذون بضبطهم وتفتيشهم ولدى وصوله إلى مقصده فبادر بضبطهم وتفتيشهم عثر على لفافات لجوهر الهيروين ونبات البانجو المخدرين وسلاح نارى فرد خرطوش بداخله طلقة وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بإحرازهم الجواهر المخدرة المضبوطة والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن إحرازهم غير المشروع لتلك الجواهر المخدرة.

محكمة جنايات المنصورة السجن المشدد 6 سنوات الهيروين الإتجار في الهيروين متهمين

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
كيا نيرو
ميتسوبيشي أتراج
سيارات زيرو موفرة للوقود
