تأييد المشدد 6 سنوات لعصابة الاتجار في الهيروين بالمنصورة وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى بالسجن المشدد 6 سنوات للأربعة المتهمين بالإتجار في الهيروين، وتغريم كلا منهم 100 ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والسلاح النارى والميزان الحساس المضبوطين.

وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنصورة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعهم برفضهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وبالطعن عليه قضت المحكمة بتأييد السجن المشدد 6 سنوات لعصابة الاتجار فى المخدرات ضبط بحوزته سلاح نارى وطلقة بالمنصورة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام الرائد محمد جلال عبد الله معاون مباحث مركز شرطة دكرنس بعمل تحريات أثبتت قيام المتهمين «أبانوب.س»، «أحمد.ف»، «إبراهيم.م»، «أحمد.إ»، بتأليف عصابة لحيازة وإحراز مواد مخدرة للاتجار بها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصهم حال ترددهم على دائرة المركز ونفاذا لهذا الإذن انتقل وبرفقته النقيب إيهاب محمد عبد الخالق والملازم أول أحمد محمد فاروق والنقيب محمود عبد الله أحمد، معاونى مباحث مركز شرطة دكرنس وقوة من أفراد الشرطة السريين إلى حيث علم من أحد مصادره السرية بمكان تواجد المأذون بضبطهم وتفتيشهم ولدى وصوله إلى مقصده فبادر بضبطهم وتفتيشهم عثر على لفافات لجوهر الهيروين ونبات البانجو المخدرين وسلاح نارى فرد خرطوش بداخله طلقة وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بإحرازهم الجواهر المخدرة المضبوطة والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن إحرازهم غير المشروع لتلك الجواهر المخدرة.