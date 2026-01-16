من البيت .. خطوات تقديم بلاغ للنيابة الإدارية أون لاين

أتاحت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى مجموعة متنوعة من الوسائل لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بسهولة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة أو الطرق التقليدية.

وفي هذا التقرير نوضح خطوات تقديم بلاغ للنيابة الإدارية من المنزل

وسائل الاتصال:

ـ الخط الساخن: 16117 - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

ـ البريد الإلكتروني: [email protected]

ـ تطبيق WhatsApp: 01050601888

ـ الرسائل التفاعلية القصيرة: 1411

ـ قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: 1411

ـ تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

كما أن هناك وسائل تقليدية لتقديم الشكاوي:

ـ البريد العادي.

ـ رقم الفاكس: 0238245231

ـ الحضور الشخصي على العناوين الأتية:

رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.

https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6

ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال90 الشمالي – التجمع الخامس.

https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8