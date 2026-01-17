لجنة قضائية من النيابة الإدارية تتابع انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

تُواصل اللجنة القضائية المشكلة من هيئة النيابة الإدارية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، متابعة سير العملية الانتخابية من داخل مقر النقابة العامة للمحامين، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة، وحُسن انتظام أعمال التصويت بمختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتأتي متابعة اللجنة القضائية من داخل النقابة العامة بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث يتم رصد مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتأكد من الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ في أثناء سير الانتخابات.

وجاء الحضور القضائي داخل النقابة العامة للتأكيد على سلامة العملية الانتخابية وحيادها، ودعم ثقة جموع المحامين في إجراءات الانتخابات ونتائجها، بما يُسهم في خروج الاستحقاق الانتخابي بصورة مشرفة تعبر عن إرادة الجمعية العمومية للمحامين.