النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الأولى من انتخابات نقابات المحامين الفرعية

تباشر هيئة النيابة الإدارية الإشراف القضائي على المرحلة الأولى من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، والمزمع عقدها غدًا السبت الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٦.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.



ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في عدد (١٩) نقابة فرعية، موزعة على (١٧) محافظة، وهي:

«الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، جنوب القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر».

وتبدأ أعمال الاقتراع اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، تعقبها إجراءات الفرز، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من عدد (٢٣١) مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (٤٣١) من أعضاء الجهاز الإداري، من خلال (١٨٣) لجنة انتخابية فرعية، فضلًا عن عدد من اللجان العامة والتنسيقية بالمحافظات التي يُجرى فيها الانتخاب خلال هذه المرحلة.

وفي إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، كانت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.